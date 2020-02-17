سفر غير معلن لمسؤول أمني عراقي للأردن

تحدث مصادر محلية عن سفر رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي السيد مصطفى الكاظمي في الاسبوع الماضي الى الأردن حيث التقى بمسؤول رفيع في المخابرات الأردنية وكان اللقاء في فندق جراسا، قرب الحدود الأردنية – العراقية في محافظة المفرق وكان يحضر اللقاء شخصا أخر يعتقد أنه من الموساد الإسرائيلي وأضاف المصدر أن هناك صورا التقطت للكاظمي اثناء دخوله للفندق.

ونشر سابقا الصحفي الكردي-العراقي مهدي مجيد المقيم في إسرائيل أنه أرسل ملفات جواسيس وعملاء في الموساد للسيد الكاظمي، وفي هذه الملفات توجد أسماء لشخصيات كبيرة في الحكومة العراقية من ضمنها حنان الفتلاوي وصالح المطلك وخميس الخنجر وسليم الجبوري وأشخاص آخرين كانوا قد انضموا للموساد في السنوات الماضية حسب قوله.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة تظاهرات حاشدة أطيح على إثرها بعادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، وبعد فترة طويلة تم تعيين محمد توفيق العلاوي للمنصب وكان الكاظمي من ضمن الأسماء المطروحة لهذا المنصب ويشغل الكاظمي منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني منذ سنة 2016 الى الان.