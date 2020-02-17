اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة الطالبية

نجحت قوات الحماية المدنية بمدرية امن الجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام مطعم شهير بمنطقة كفر طهرمس.