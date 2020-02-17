الصحة المصرية :إنهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين

كتبت منى توفيق

صرحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ان جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية خلوهم جميعا من اﻹصابة بفيروس كورونا وجاء ذلك التصريح في مقر فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى مطروح عقب متابعتها ﻹجراءات معسكر الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية بالتزامن مع انقضاء المدتة المقررة لحصانة المرض من 10 الى 14 يوما واضافت زايد ان المصريين البالغ عددهم 617

المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى النخيلة في مرسى مطروح سيغادرون اليوم المستشفى وسيمارسون حياتهم بشكل طبيعي واكدت ان مصر ليس بها اﻹحالة واحدة حاملة للفيروس لشخص اجنبي تم حجزة في مستشفى مغايرة لمستشفى النخيلة .