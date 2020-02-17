الرقابة الفنية هي المسؤولة عن دمار القيم وانتشار البلطجة

بقلم / سماح القصاص

في البدايه احب أوجه عتاب لمن ساهم في نشر الفن الهابط أوجه عتاب لنقابة المهن الموسيقيه وكذلك وزير الاعلام علي جعل الإعلام ساحه لاستضافة هؤلاء وتلميعهم

اوجه عتاب لآ محمد رمضان علي تقديمه الفن الهابط وافتخاره بهذا الفن البذيئ وكذلك اشكرحسن شاكوش لقد جعلتنا يقينا وتأكيد نعلم أن الإعلام اداه يتم تحريكها لبث سمهم في اولادنا وتدمير المجتمع في قيمه وأخلاقه اعتابكم جميعا علي تخريب المجتمع معذرة واقفه دقيقه يوجد

مؤسسات لمكافحه الإرهاب وكذلك مؤسسات لمكافحه المخدرات وكذلك الاسلحه لابد أن يكون هناك مؤسسه لمكافحه بالوعي الفن الهابط الذي يقضي بكل قوه علي تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وسبب من الأسباب الكبري في انهيار الأخلاق لازم رقابه تواجه وتتصدي لمثل هذه الظاهرات السلبيه علي اولادنا ومجتمعنا واحنا ك جمهور لجميع

المهرجات وافلام البلطجه صدقوني الناس دي لها جمهورها علشان كده نجحوا هما فعلا كلمات اغانيهم ضد الواقع والحياه وضد أخلاقنا ولكن احنا اللي مجدنا تلك المهرجات واصحابها … وافلام محمد رمضان اللي بتدعيم لعنف والبلطجه وتتعلم منها الاغالبيه من الجيل العنف بس صدقوني الجمهور هو اللي أعطاهم القيمه ولو دوارتو هتلقو محمد رمضان في كل بيت في كل شارع والمهرجانات كل الاماكن مشاغلها والمواصلات

لازم نتاخد موقف ولكن مين منا يقدر يتحكم في اولادو لعدم سماع تلك العاهات التي أصبحت كل سلبيات المجتمع حافظو علي اوولادنا لا ن أصبحت جذور المجتمع تداعي لعنف وعدم الاخلاق بتلك الشخصيات حاربوا قد ما تقدرواحاربوا الجهل

حاربوا الكلمات لتفاهة تلك السرطان المنتشر في اخلاق ومبادئ حياتنامش هو ده الطريق اللي تندم انك مش ماشي عليه تندم بس لو شجعت التفاهات تندم … لو ما عملتش لحياتك قيمة وأثر طيب في المجتمع هذه الظاهرة من الشخصيات سبب في ضياع بلادنا وأولادنا