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مواطني قرية كفر عثمان يصرخون … طريق القرية مسكن لقطاع الطريق بسبب الكهرباء

مواطني قرية كفر عثمان يصرخون … طريق القرية مسكن لقطاع الطريق بسبب الكهرباء

التايم المصرية/ وحيد العطار

في إستغاثة شديدة اللهجة أرسلها مواطني قرية عثمان مركز قروي الشقر التابعة لمركز ومدينة بنها من وجود مسافة واحد كيلومتر بالطريق الواصل بين كفر عثمان وعزبة الشيخة فاطمة هذا الطريق بهذه المسافة لا يوجد به عمود إنارة واحد منذ أكثر من عام ولذلك فهو مظلم تماماً حتي أنه أصبح مأوي لقطاع الطريق وحدثت به العديد من الحوادث حتي أنه أصبح مصدر لخوف وقلق المواطنين لذلك نناشد المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية بضرورة التدخل وبسرعة لوضع أعمدة كهرباء بهذا الطريق لأنه يصل بين قريتين ولا يمكن الإستغناء عنه لمواطني القريتين

(. نداء من الجريدة )
تناشد جريدة التايم المصرية المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية بسرعة التدخل شخصياً لعلمنا التام بأن سيادتكم لن توافقو علي وجود مثل هذه المسافة بدون أية أعمدة كهرباء خاصة وأنه طريق حيوي لقريتين ونعلم جيداً مدي حري سيادتكم علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

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