عاجل نعرف على أسعار الدولار الأمريكي بعد الانهيار أمام الجنيه المصرى

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع…

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك مصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.