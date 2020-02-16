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شاهد .. ديانا كرزون تغازل جمهورها بحفل عيد الحب في الاردن الأردن : 16/2/2020

ديانا كرزون تغازل جمهورها بحفل عيد الحب في الاردن
الأردن : 16/2/2020

أحيت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون حفل غنائيًا بالأردن، يوم 14 فبراير في فندق كمبنسكي بالعاصمة الأردنية عمان ، ضمن احتفالات عيد الحب ، ليجسد الحفل إطلالة مميزة بالصوت والصورة للفنانة العربية ديانا كرزون ، وشهد الحفل حضورا مميزا من مختلف الجاليات العربية المقيمة في الأردن .
وأطلت الفنانة سوبر ستار العرب خلال الحفل مرتدية فستان من المصممة الكويتية بدور الحبيت وتزينت بتاج مرصع من قبل المصمم عامر عطا خصيصا لهذه المناسبة ، وقدمت العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ، بتفاعل الجمهور مع تلك الأعمال الغنائية الرومانسية .

وفى سياق أخر تستعد الفنانة ديانا كرزون لإطلاق احدث أعمالها الغنائية باللهجة العراقية ليحمل العام 2020 تنوعا في مختلف الأعمال التي سيتم أطلاقها على كافة الإذاعات العربية والمتاجر الالكترونية ، خصوصا بعد تعاونها بهذين العملين مع الشاعر قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود .
كما تستعد الفنانة ديانا كرزون للمشاركة في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بتاريخ 22 فبراير 2020 لتطل على جمهورها الإماراتي والعربي على مسرح الكورنيش الرئيسي لتعكس هذه المشاركة روح الأخوة بين الشعبين الشقيقين الأردني والإماراتي تجسيدا ، للرؤية الثاقبة لقادتنا في تجسيد قيم الحب والوفاء بين أبناء الشعبين الشقيقين .

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