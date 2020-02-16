حصريا للتايم المصرية..

موافقة القوات المسلحة علي تعديل قيد الإرتفاع للمخطط الإستراتيجي لعدد ٦ قري بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار حرص القوات المسلحة المصرية علي الإستجابة لمناشدة المواطنين والخاصة بتعديل قيد الإرتفاع للمخطط الإستراتيجي للقري والذي قد حددتة القوات المسلحة المصرية من قبل فقد

وافقت القوات المسلحة علي تعديل قيد الإرتفاع للمخطط الإستراتيجي لعدد ٦ قري بمحافظة القليوبية وهم

قرية السد بمساحة ٦٣ فدان وقرية قرية خلوة سنهرة بمساحة ٢٢,٧٥ فدان وقرية سنهرة بمساحة ٨٠,٨١ فدان قرية قرنفيل بمساحة ٥٧ فدان قرية سندبيس بمساحة ١٢٥ فدان

علي أن تكون هذه القري بقيد إرتفاع ٩م بدلا من ٦م

كما وافقت القوات المسلحة علي تعديل قيد الإرتفاع للمخطط الإستراتيجي لقرية الحسانية بمساحة ٢٥,٩ فدان لتكون بقيد إرتفاع ١٢م بدلا من ٩م

هذا وقد أكدت القوات المسلحة بضرورة الإلتزام بقيد الإرتفاع المحدد وقد أكدت القوات المسلحة أن قيد الإرتفاع المحدد يشمل دور السلم وغرف السطح وفي حالة ذيادة قيد الإرتفاع المسموح به تتحمل الجهة الطالبة التكلفة المالية لإزالة أية مخالفات علي نفقتها الخاصة