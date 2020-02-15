سقوط تشكيل عصابي الشهير «ب بطاطس» لتجارة الحشيش بالقليوبية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية،

التابعه لمديرية أمن القليوبية من القبض علي سائق توك توك، وعاطل، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بناحية عزبة أحمد سعيد، دائرة المركز.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بضبط كلا من المدعو “رمضان س م” 28 سنه سائق توك توك ومقيم عزبة أحمد سعيد، دائرة المركز، و”أحمد ش ص” وشهرته “بطاطس” 24 سنه عاطل ومقيم ذات العنوان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 1.100 كيلو جرام، ومبلغ مالى 700 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك محضر جنح بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.