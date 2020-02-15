حصريا للتايم المصرية..

أمال بركات.. لدينا خطة لتطوير الأعمدة المتهالكة ويتم تغييرها حسب الأولويات

التايم المصرية / وحيد العطار

أكدت المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء ببنها أن القطاع لدية خطة لتطوير الأعمدة الكهربائية المتهالكة ويتم تغييرها حسب الأولويات جاء ذلك خلال الحوار الحصري لجريدة التايم المصرية والذي جاء بناء علي العديد من أسئلة المواطنين الخاص بالكهرباء ولذا فقد تواصلنا مع المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية وذلك للرد علي أسئلة المواطنين.

هذا وقد أكدت المهندسة أمال بركات أن قطاع الكهرباء بالقليوبية حريص دائماً علي العمل الجاد والمتميز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وفي ردا علي أسئلة بعض المواطنين والذين يشكون من تهالك بعض الأعمدة الكهربائية وأنها أعمدة قديمة ومتهالكة مما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر

* فقد أكدت المهندسة أمال بركات أن قطاع الكهرباء بالقليوبية لديه خطة لتطوير الأعمدة الكهربائية القديمة والتي يقوم القطاع بتنفيذها الأن ولكن يتم التنفيذ حسب الأولويات مع مراعاة أن يتم تغيير جميع الأعمدة الكهربائية القديمة.

وقد أشارت المهندسة أمال بركات إلي أنه قد تم تغيير ١٥٠٠ عمود كهربائي بمركز ومدينة طوخ وحدها العام الماضي.

وفي ردا للشكوي المقدمة من بعض المواطنين حول وجود بعض أعمدة الكهرباء في منتصف الشارع رغم ضيق الشارع مما يعوق حركة السير ويعرض حياة المواطنين والأطفال للخطر .

** فقد أكدت المهندسة أمال بركات أن ذلك يرجع إلي عدم مراعاة المواطنين لخط التنظيم أثناء قيامهم بالبناء كما أكدت المهندسة أمال بركات أنه لكي يتم نقل تلك الأعمدة الكهربائية من أماكنها فلابد من موافقة الوحدة المحلية علي النقل للمكان الجديد علي أنه للصالح العام حتي يتم نقل تلك الأعمدة

وفي تصريح لرئيسة قطاع الكهرباء بالقليوبية حول موعد توصيل العدادات الكودية للعشوائيات فقد أكدت أنه لم تصل من الوزارة أية تعليقات بذلك حتي الأن ومازالت الوزارة تقوم بدراسة ألية تنفيذ ذلك القرار بما يحقق النفع العام للجميع.

وفي ذات السياق فقد أشارت المهندسة أمال عبد الحميد بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية إلي أنه فيما يخص نشر بعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود تعيينات بشركة الكهرباء فقد أكدت أن ذلك لا أساس له من الصحة وأن الوزارة قد نفت ذلك الخبر علي صفحة الوزارة علي الفيس بوك

هذا وقد ناشدت المهندسة أمال بركات الوسائل الإعلامية بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم الإنسياق وراء الشائعات وذلك لعدم حدوث بلبلة في الرأي العام.

مشيرة إلى أنه يجب أخذ الخبر أو المعلومة من مصدرها الصحيح

( شكر وتقدير )

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير المهندسة أمال بركات علي حسن تعاون سيادتها في الرد على أسئلة المواطنين