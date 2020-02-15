بالمستندات..سعيد فرج مزور وليس رئيس تحرير لجريدة الاحرار وما يصدره مطبوعة بئر سلم مزيفة

كتب محمد طارق

تواصل التايم المصرية كشف اعمال

التزوير التي يمارسها المدعو سعيد محمد محمد فرج والذي يزعم علي غير الحقيقة انه رئيس تحرير جريدة الاحرار حيث تبين بالمستندات الدامغة انه اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالب فيه باثبات احقيته في رئاسة تحرير جريدة الاحرار بدعوي انه حصل علي قرار بتعينه في هذا المنصب من حلمي سالم واصدرت المحكمة حكمابعدم قبول دعواه علي سند انه لم يقدم سند لدعواه .

واستغل سعيد فرج الحكم المرفوض في اقناع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الاسبق باستخراج خطاب الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لدمغ بطاقة الرقم القومي بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من الحصول علي بطاقة مدون بها رئيس تحرير جريدة الاحرار .وبالفعل نجح بالاحتيال والتزوير في تحقيق رغبته الشيطانية .

وما ان علم الكاتب الصحفي طارق درويش بالفضيحة واعمال التزوير قام باخطار حاتم زكريا بحقيقة الحكم وحيثياته وعلي الفور قام سكرتير عام نقابة الصحفيين بعمل خطاب رسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام واخر لمساعد وزير الداخلية لمصلحة الاحوال المدنية بوجود اعمال تدليس وغش في اوراق البطاقة وعلي اثر ذلك تم الغاء صفة رئيس تحرير جريدة الاحرار من بطاقة الرقم القومي ولتثبت واقعة التزوير لكون البطاقة قد استخرجت باعمال تزوير مفضوحة.

والتايم حصلت علي صور فاضحة لسعيد فرج بشقة الاسكندرية وتحتفظ بها للضرورة