اتصالات تعطل تركيب التليفون للحجازية الثانوية بالحسينية وتطالبها بفاتورة الاستهلاك

الشرقية / محمد يعقوب

طالب اولياء امور الطلبة والطالبات الملتحقين بمدرسة ابراهيم الامين الثانويه المشتركه بالحجازيه التابعة لادارة الحسينية بالشرقية بسرعة توصيل التليفون الارضى لها وقالوا ان المدرسة حتى هذه الساعة بدون تليفون ارضي و يطلب مدير سنترال الحسينيه توريد مبلغ عشرة آلاف جنيها بعدما تم توريد 613 جنيها مصاريف تركيب حيث تم توريدها من قبل الاداره التعليمية و بناء علي طلبه وذلك لأمكانية تركيب

تليفون ارضي لها مع حصول ادارة المدرسة على موافقة جميع الجهات من مدير عام إدارة الحسينيه ووكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكذا موافقة وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى وتساءل اولياء الامورعن اسباب التعنت الواضح من مدير السنترال مع انه يعمل بجهه حكوميه مؤكدين ان مدرستهم الوحيده التي تقام فيها لجان الاستفتاء والانتخابات بالقريه

وطالب اولياء امور مدرسة ابراهيم الامين الثانوية المشتركة بالحجازية مركز الحسينية وزيرا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة التدخل حتى تساوى بمثيلتها من المدارس الثانوية التابعة للوزارة على المستوى العام حيث انها تابعة لادارة الحسينية التعليمية هذا وكذلك عدم وجود الانترنت على التليفون الارضى يعطل تنفيذ المنظومة الجديد للتعليم والتى طالما سهر على تطبيقها الوزير الدكتور طارق شوقى ويتابعها الرئيس السيسي بنفسه لتنهض مصر

ولفت اولياء الامور الى ان ادارة المدرسة اخبرتهم باحالتها للشئون القانونية لعدم سدادها فاتورة الاستهلاك عن المدد السابقة والتليفون حتى الان لم يتم تركيبه وهو الامر الذى يؤكد ان هناك امور كثيرة مغلوطة باتصالات الشرقية