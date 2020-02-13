فريق ” عزبة ذكى ” بطلا لدورى مستقبل وطن بمدينة بنها

أقام حزب مستقبل وطن بمدينة بنها دورى مستقبل وطن لكرة القدم بمشاركة 8 فرق رياضية على ملاعب ارينا بجوار المصنع الحربى بمدينة بنها تنفيذا لتعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عاطف ناصر أمين عام محافظة القليوبية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وعمل الدورات الرياضية واكتشاف الموهوبين رياضيا

أسفرت البطولة عن فوز فريق عزبة ذكي على فريق الإصلاح الزراعي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وحصول فريق عزبة ذكى على كأس البطولة

جاءت هذة البطولة برعاية سامى عبد الوهاب أمين الحزب بمدينة بنها ووليد حسنى أمين التنظيم وباشراف وتعاون كلا من محمد عايش أمين الشباب وسامى صلاح أمين العلاقات الحكومية ومحمد حسن أمين التواصل الاجتماعى وامانى يسرى أمينة العمل الجماهيرى وبتغطية اعلامية من رضوى الشافعى أمينة الاعلام

ومن جانبة أكد سامى عبد الوهاب امين مدينة بنها عل أن الهدف من هذا الدورى هو الاهتمام بالشباب وحثهم على ممارسة الرياضة لأن الشباب هم أمل الأمة وهم قادة المستقبل ويجب اعداداهم اعداد جيد فالشباب هم اساس البناء والتنمية

كما أشار محمد عايش امين الشباب بمدينة بنها الى انه يعمل على الوصول إلى فكر الشباب بحيث يكون التواجد ايجابيا، وبصفة مستمرة لان الشباب هم العمود الفقري للدولة، وإذا خسر الشباب خسرت الدولة، وإذا صلحوا صلحت الدولة، والعمل على تحفيز الشباب لما لهم من فائدة وطنية والمحاولة باستمرار على التواجد بين الشباب لمعرفة كل طموحاتهم وتنفيذها والرفع من روحهم المعنوية، والقيام بتشجيعهم في كل الأنشطة المختلفة، والعمل على توعية الشباب وتعميق انتمائهم الوطني.

وأضاف محمد حسن أمين التواصل الاجتماعي بانه يعمل على التواصل مع جميع الأمانات داخل الحزب للحفاظ علي العمل الجماعي وكيفية نقل الفعاليات، والعمل على تفعيل دور الشباب في الحزب.

وأوضحت اماني يسري أمينة العمل الجماهيري ان حزب مستقبل وطن يعمل على دعم الشباب وإعطائهم الفرصة للمشاركة فى الحياة السياسية، وتوجهت بالشكر لكل الأمناء لإعطائهم فرصة للشباب “

كما أضاف سامي صلاح امين العلاقات الحكومية إلى أنه لا يوجد عمل ناجح دون وجود منظومة كاملة متكاملة موجها الشكر لأمانة مدينة بنها ولكل منظومة حزب مستقبل وطن

وجدير بالذكر بان هذة البطولة شارك فيها 8 فرق تم تقسيمها الى مجموعتين وتأهل من كل مجموعة فريقين للوصول الى الدور قبل النهائى ليصعد منهم فريقين للمباراة النهائية والتى كان طرفيها فريق عزبة ذكى وفريق الاصلاح الزراعى ليتوج فريق عزبة ذكى بالبطولة وحصل اللاعب ياسر جمعة نجم فريق عزبة ذكي على كأس افضل لاعب وكذلك وحصل الحارس محمود أشرف حارش فريق عزبة الاصلاح الزراعى

حضر نهائى البطولة العديد من الأمناء بامانة مدينة بنها حيث حضر ولاء فرج الأمين المساعد ورضوى الشافعى امينة الاعلام وتامر العربى أمين العضوية وحمادة أحمد امين العمال والفلاحين وطارق هنداوى أمين ذوى الأعاقة وجمال صبيح أمين تنمية الموارد والخدمة الأجتماعية ودعاء السحيمى أمينة شئون التعليم والبحث العلمى .

