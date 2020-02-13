تهنئة للدكتور محمود رفعت الحصول على درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال DBA

وائل دياب

ناقش الباحث/ محمود أحمد محمد رفعت يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ رسالة الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال DBA فى قاعة د/ حسين عيسي بكلية التجارة، جامعة عين شمس وتكونت لجنة المناقشة من السادة:

أ.د. سيد محمد الخولي أستاذ إدارة الأعمال بالكلية رئيسا للجنة

أ.د. رانية عبد المنعم شمعة أستاذ و رئيس قسم إدارة الأعمال تجارة السويس عضوا

السيد الدكتور حسين شرارة أستاذ إدارة الأعمال بالكلية، مشرفا

جاءت الرسالة عن ” أثر الاختلافات بين الأجيال من حيث القيم و المكافآت فى العمل على تحفيز العاملين” دراسة تطبيقية باللغة الإنجليزية على العاملين فى ماكدونالدز مصر.

شارك الباحث عائلته و أصدقاءه و تم منح الباحث الدكتور محمود رفعت درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال والذي أهداها إلى روح والدته -رحمها الله- ووالده وزوجته وأولاده وأخواته وتقدم بالشكر لكل الاستاذة والحاضرين .

