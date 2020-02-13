أخبار مصرعاجل

تهنئة للدكتور محمود رفعت الحصول على درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال DBA

تهنئة للدكتور محمود رفعت الحصول على درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال DBA

وائل دياب

ناقش الباحث/ محمود أحمد محمد رفعت يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ رسالة الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال DBA فى قاعة د/ حسين عيسي بكلية التجارة، جامعة عين شمس وتكونت لجنة المناقشة من السادة:

أ.د. سيد محمد الخولي أستاذ إدارة الأعمال بالكلية رئيسا للجنة

أ.د. رانية عبد المنعم شمعة أستاذ و رئيس قسم إدارة الأعمال تجارة السويس عضوا

السيد الدكتور حسين شرارة أستاذ إدارة الأعمال بالكلية، مشرفا

جاءت الرسالة عن ” أثر الاختلافات بين الأجيال من حيث القيم و المكافآت فى العمل على تحفيز العاملين” دراسة تطبيقية باللغة الإنجليزية على العاملين فى ماكدونالدز مصر.

شارك الباحث عائلته و أصدقاءه و تم منح الباحث الدكتور محمود رفعت درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال والذي أهداها إلى روح والدته -رحمها الله- ووالده وزوجته وأولاده وأخواته وتقدم بالشكر لكل الاستاذة والحاضرين .

 

Post Views: 47
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
583

عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية اليوم الخميس

منذ ساعتين
554

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة

منذ ساعتين
641

وزارةالداخلية تكشف أكبر قضية فساد داخل هيئة البريد

منذ ساعتين
543

فريق ” عزبة ذكى ” بطلا لدورى مستقبل وطن بمدينة بنها

Don`t copy text!