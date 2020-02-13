تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.

وكشفت شبكة بي ان سبورت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية ونظيره الترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر تردد bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500 NileSat 7°W – 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.