بلاغ الي وزير الكهرباء والطاقة .. إنتشار الفساد داخل شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شبكات الخانكة

إنتشار الفساد داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شبكات الخانكة



في المقاله السابقه تقدم عدد من المواطنين ببلاغ الي السيد المحافظ عن اوجه الفساد الفظيع الذي يتم داخل قريه سندوه مركز الخانكه من اهدار للأراضي الزراعيه وبناء مخالف بدون ترخيص واقامه مصانع بدون اي اجراءات قانونيه وغير مطابقه للمواصفات التي اقرتها الدوله..

.. اما في هذا المقال نوجه هذا البلاغ الي

السيد المهندس/ وزير الكهرباء

السيد المهندس/ رئيس شركه شمال القاهره

الساده المسؤولين ان الفساد وصل الي ابعد الحدود داخل شبكات الخانكه من اهدار للمال العام وضياع حقووق الشركه فأين انتم من هذه الامور التي تحدث

اذا نظرنا فقط الي قريه سندوة نجد ان هناك اهدار كبير جدآ جدآ لاموال الشركه عن طريق سرقه الكهرباء بطرق ملتويه للتحايل علي القانون فهذه القريه وحدها تستهلك مايقرب من ٣٥ في المائه من انتاج الكهرباء داخل شبكات الخانكه

وكل هذا يتم عن طريق الموظفين الفاسدين العاملين بها عن طريق تركيب عددات تستخدم للأنارة المنزليه في هذه الورش والمصانع وايضآ نجد رجال الظبطيه القضائيه يقوموا بأخذ رشوة من اصحاب تلك المصانع بغرض عدم تحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع وتجد ايضآ عدادت كهرباء داخل هذه المصانع مخالفه ل شروط التعاقد مع الشركه ونجد ايضآ ان عدادات الكهرباء تباع وتشترى داخل هذه القريه بين الناس وبعضهم وكأنها سلعه تشترى وتباع بكل سهوله

اذآ اين اجهزه الرقابه داخل شركه الكهرباء

فهل اصبح الفاسدين والمرتشيين هم الذين يتحكموا في زمام الامور

.. لذلك فل يعلم القاصي و الداني اننا سوف نحارب الفساد بكافه اشكاله داخل وزاره الكهرباء وشركاتها