مجلس مدينة طوخ يشن حملة مكبرة على مكامير الفحم

فى اطار توجيهات معالى اللواء/عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشان ضرروة المتابعة المستمرة لعمل مكامير الفحم وبتعليمات من السيد الاستاذ/ محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ قامت الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ والوحدة المحلية باجهور الكبرى

برئاسة الاستاذ/ محمد ابوالنور رئيس الوحدة بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة على مكامير الفحم بناحية اجهور الكبرى وصرح ابو النور بان جميع مكامير الفحم العاملة بنطاق الوحدة المحلية باجهور الكبرى مطورة وليس هناك اى مكامير فحم تعمل بدون ترخيص او غير مطورة .

