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تعرف علي شروط الحصول على شقة بمدينة الرحاب

كشفت وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة  عن بدء طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان في مدينة الرحاب الأسبوع القادم، حيث ستقوم بطرح 238 شقة كاملة التشطيب، وستتيح إمكانية السداد على مدار 7 سنوات، وذكرت أن إمكانية السداد ستكون من خلال سداد 500 جنيه مصروفات إدارية و100 ألف جنيه جدية الحجز لبنك التعمير والإسكان.

علمًا بأن الهيئة ستقوم بالتخصيص بأسبقية الحجز، والحجز سيكون إلكتروني من خلال البوابة الرسمية، ويقوم الموقع بتوفير كراسة الشروط والمواصفات، ويقوم المتقدم بالتقديم عبر رابط البوابة الإلكترونية الذي قمنا بتوفيره لكم، عقب الانتهاء من سداد مبلغ جدية الحجز، ويتم إرفاق  إيصال مقدم الحجز مع أوراق التقديم.

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