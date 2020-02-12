امبراطىوريه فساد المباني المخالفه داخل مدينة الخصوص ..بالقليوبية

امبراطىوريه فساد المباني المخالفه داخل مدينه الخصوص ..بالقليوبيه

لقد اصبحت مدينه الخصوص التابعه لمحافظة القليوبية مكان سهل جدآ لكل من يريد ان يخالف القانون ويفعل الاشياء الممنوعه من بناء مخالف ودون اي تراخيص من الجهات المختصه وكل هذه الافعال بعلم موظفي مجلس مدينه الخصوص ولكي يقوموا بالتحايل علي القانون يقوموا بعمل ترخيص مباني للبرج السكني برخصه تسمح له بالبناء ٣ ادوار فقط

ويقولوا لصاحب البرج بعد كده كمل مباني مخالف وكبر دماغك وهناك اتفاق علي مبلغ ٥٠٠٠ الاف جنيه علي كل دور مخالف ومقابل ذلك يقوموا بتحرير محاضر بأسماء اشخاص وهميه ليس لهم اي وجود علي ارض الواقع

والمصيبه الاكبر في هذا الموضوع ان الرخصه التي يقوم الفاسدين من موظفي مجلس المدينه بأستخراجها للعقار ماهي الا حبر علي ورق فقط لاغير

لانها لاتمت الي الواقع بأي شئ فمن المفترض ان استخراج الرخصه للبناء يكون علي اساس هندسي وشروط هندسيه دقيقه ولكن كل هذه الشروط والظوابط لن تجدوا منها اي شئ علي ارض الواقع نهائيآ

ومن امثال هذه الابراج** برج النخل..برج حماده ابوسديره.. برج عاطف ابوالقاسم ..برج الشيخ محمد عمارى….

والمصيبه الاكبر ان كل هذة الابراج ام مبني مجلس مدينه الخصوص الجديد

فهل العاملين بمجلس مدينه الخصوص مش شايفين كل هذه المخالفات

موظفيين مجلس مدينه الخصوص فالحين في حاجه واحد ينزلوا ياخدوا خلاطه ويصوروها وينزلوها علي صفحه المحافظه

ينزلوا ياخدوا شويه كراسي من اي محل ويقدوا يصوروا فيهم وينزلم علي صفحه المحافظه

**اغيثوا الخصوص من كميه الفساد الرهيب الذي يوجد بها**

رسالة إلي معالي الوزير المحافظ عبدالحميد الهجان

محارب الفساد