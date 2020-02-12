أمال بركات تؤكد ….هدفنا الرئيسي دائماً تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومكتبي مفتوح دائماً للجميع

التايم المصرية / وحيد العطار

في لقاء اليوم مع المهندسة أمل عبد الحميد بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية وذلك لعرض بعض المشكلات التي أرسلها المواطنين إلي جريدة التايم المصرية ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها في إطار القانون أكدت المهندسة أمل عبد الحميد بركات أن قطاع الكهرباء قطاع خدمي يتعامل مع المواطنين بشكل يومي بل كل لحظة وأكدت سيادتها أن قطاع الكهرباء بالقليوبية يضع نصب عينيه دائماً تقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما أكدت رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية أنها لن تتواني أبدا في تقديم يد العون والمساعدة في حل مشاكل المواطنين

في إطار القانون وبأسرع وقت وأشارت سيادتها إلا أنه لأبد أيضاً للمواطنين أن يراعو دائماً أنهم لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن لأبد من أن يكون هناك تعاون دائم من جانب المواطن مع قطاع الكهرباء مؤكدة حرص قطاع الكهرباء بالقليوبية علي مصلحة المواطن وعدم تعرضه للمسألة القانونية حيال تعرض المواطن لأماكن تقديم الخدمات الكهربائية مشيرة إلى أنه من غير اللأئق أن يأتي مواطن ويقوم بالبناء بجوار محول كهربائي بل قد يجعل البناء ملاصق المحول الكهربائي الذي يخدم ألاف المواطنين ثم يطالب المواطن بنقل الخدمة من مكانها حيث أنه من الواجب بل من القانوني أن يترك المواطن حرما للمحول الكهربائي المتواجد قبل البناء فإذا ما قام المواطن بالبناء دون ترك مسافة قانونية للمحول فإن شركة الكهرباء ستقوم بعمل محضر تعدي للمواطن

هذا وقد أكدت المهندسة أمل بركات أنها رغم ذلك فإنها تتلقي يومياً العديد من الشكاوى من المواطنين وتعمل جاهدة علي حلها في إطار القانون بما لايضر بالمواطن.

____________________________** حل مشاكل المواطنين

هذا وقد إستمعت المهندسة أمل عبد الحميد بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية لمشاكل المواطنين التي تم إرسالها للجريدة والتي تفضلت مشكوره بحلها وهي

* مشكلة المواطن جمال عثمان عفيفي من قرية ميت كنانه والذي أرسل يستغيث من تواجد محول كهربائي كشك ملاصق بمنزله مما يعرضه للخطر هو وأطفاله وعدم إستجابة المسئولين بشركة الكهرباء بطوخ لشكواه والتي تم نشرها أمس بجريدة التايم المصرية.

فقد أكدت سيادتها أن المحول الكهربائي المذكور موجود بالمكان منذ السبعينيات وأن المواطن الشاكي قام بالبناء حديثا في المكان ولم يترك المسافة القانونية لحرم المحول وكان من المفترض أن يراعي المواطن وجود المحول ويترك مسافة بينه وبين المنزل قبل البناء وبخصوص عدم رد شركة الكهرباء علي الشكوي فقد أكدت سيادتها أنه تم الرد علي شكوي المواطن مؤكدة أنها لا يمكن أبداً إهمال حق المواطن في الرد وإتصلت علي الفور بالمهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء والذي أحضر الرد مكتوباً إلينا مؤكداً المهندس مجدي البنداري أنه تواصل شخصياً مع المواطن وأخبره بتعديه علي مكان المحول وقد المهندس مجدي البنداري أن الشركة دائماً تسعي لحل مشاكل المواطنين ولا يمكن أبداً أن تتعنت في تقديم الحلول لمشاكل المواطنين بما لا يتعارض مع القانون .

هذا وقد أكدت المهندسة أمل بركات أنها علي الرغم من ذلك فإنها لا تمانع من نقل المحول من مكانه حفاظاً علي صحة المواطن بشرط أن يتم النقل علي نفقته الخاصة وذلك حفاظاً علي المال العام.

** توفير أربعة أعمدة إنارة لقرية عزبة الباجور.

وفيما يتعلق بتوفير عدد أربعة أعمدة إنارة لقرية عزبة الباجور التابعة لمركز ومدينة طوخ والتي يشتكي المواطنين فيها أنهم قد قاموا بسداد الرسوم والمقايسات والمبالغ المستحقة نظير تركيب الأعمدة .

فقد أكدت المهندسة أمال بركات أنه سيتم توفير الأربعة أعمدة فوراً للمواطنين وأكدت علي المهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء بضرورة توفير تلك الأعمدة والأسلاك فوراً وتركيبها للمواطنين

هذا وقد أكدت المهندسة أمال بركات أنها لن تتواني أبداً في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل علي حل جميع مشاكل المواطنين والتخفيف عنهم وأن مكتبها مفتوح دائماً أمام الجميع

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” رسالة شكر وتقدير”

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير والإحترام للمهندس أمال عبد الحميد بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية علي حسن الإستقبال وحسن التعاون في حل مشاكل المواطنين .

