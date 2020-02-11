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عسران يؤكد …نظام العداد الكودي الجديد قرار مجلس الوزراء ولا يجوز لأية جهة تجميده

عسران يؤكد …نظام العداد الكودي الجديد قرار مجلس الوزراء ولا يجوز لأية جهة تجميده

التايم المصرية/ وحيد العطار

أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة أن عصر الممارسات الكهربائية قد إنتهي وأن نظام الكهرباء الجديد سيتم فيه تركيب العدادات الكودية لكل مواطن عنده كهرباء سواء رغب في ذلك أم لم يرغب مؤكداً أن هناك بعض المواطنين يفصلون نظام نظام الممارسة لأنهم يدفعون فقط ٢٠٪ من قيمة الإستهلاك الفعلي لهم .
كما أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة أن شرطة الكهرباء سيكون لها دور كبير في ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة وسيكون عليهم إما تقنين أوضاعهم وإما عقوبة الحبس والغرامة مؤكداً أن القانون به من الإجراءات القانونية ما يستطيع به ردع كل من يقوم بسرقة الكهرباء أو من لم يقم بتوصيل عداد كودي حيث سيتم تركيب العداد الكودي للجميع مؤكداً أن تركيب العداد الكودي لا يعتبر سندا قانونيا ولا يعتبر سند ملكية حيث أنه عند صدور قرار إزالة فإن العداد الكودي لا يمنع ذلك حيث يتم رفع العداد من المنزل عند الإزالة

كما أكد أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة أن ما تقوم المحليات من تجميد لذلك القرار يضر بمصلحة الدولة وليس في صالحها مؤكداً أن نظام العداد الكودي لا يذيد من العشوائيات ولا يمنع من تقليصها أو إزالتها حيث أن أجهزة الحكم المحلي لها من القوانين والإجراءات ما يجعلها تحد من ظاهرة العشوائيات أو القضاء عليها

كما أكد عسران أن هذا قرار مجلس الوزراء ولا يجوز لأية جهة رفضه أوتجميدة ولا يجوز لأجهزة المحليات تجميد ذلك القرار أو الإعتراض عليه

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