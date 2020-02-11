عاجل ….إستشهاد عميد أركان حرب مصطفي عبيدو إثر إنفجار عبوة ناسفة اليوم

عاجل ….إستشهاد عميد أركان حرب مصطفي عبيدو إثر إنفجار عبوة ناسفة اليوم

التايم المصرية / وحيد العطار

مازالت القوات المسلحة والشرطة المصرية يضحيان بكل غال ونفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن الغالي علينا جميعاً مصر وحتي يشعر المواطن المصري بالأمن .

وفي إطار تلك التضحيات العظيمة فقد أستشهد منذ قليل اليوم العميد أركان حرب شهيد / مصطفي عبيدو دفعة ٩٠ قائد اللواء ١٣٤ مشاه وذلك إثر إنفجار عبوة ناسفة شديدة الإنفجار مما أدي إلي إستشهاد

العميد أركان حرب شهيد مصطفي عبيدو ومجند وإصابة مجند أخر

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة وجميع الإعلاميين والعاملين بجريدة التايم المصرية بخالص العزاء لأسر الشهداء داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم زاويهم الصبر والسلوان.

كما ندعو الله عز وجل أن يشفي المجند المصاب

حمي الله مصر وشعبها العظيم وجيشها وشرطتها