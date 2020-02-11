شاهد الهجان يشارك فى  إزالة 83 حالة تعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية بالقليوبية بالموجة 15

الهجان يشارك فى إزالة 83 حالة تعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية بالقليوبية بالموجة 15

شارك اليوم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخانكة ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة حيث تم إزالة عدد 83 حالة على أملاك الدولة وحرم الري بمدينة الخانكة بنطاق قسم شرطة الخانكة واشتملت المخالفات علي منازل بالمسلحات الخرسانيه وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض .

وقد أكد محافظ القليوبية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة .

وأضاف المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلا ” لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب “.

وتمكنت الحملة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضي وقوات التأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض، والتي تمثلت في أسوار وغرف طوبية ومنشآت ، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ القانون ، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين للقانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة ، ومواصلة الحملات المكثفة يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضي المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن إنطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.