هام وعاجل ..الرقابة الإدارية تضبط الفاسدين

نجحت هيئة الرقابة الإدارية من القبض علي رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لطلبه وتقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، وبوساطة أحد المحامين مقابل إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض ونقل ملكيتها بمدينة الإسماعيلية قيمتها 2.5 مليون جنيه، وجار العرض على النيابة العامة.

ولم تكن تلك الشخصية هي الأولى التي تضبطها الرقابة الإدارية، ففي مارس الماضي تمكنت الرقابة الادارية من ضبط “ع.أ” مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات الكترونية و كابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه، مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.