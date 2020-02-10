عاجل … ننشر أسماء شهداء كمين زلزال بشمال سيناء أمس

التايم المصرية/ وحيد العطار

أعلن المتحدث العسكري أمس عن إحباط هجوم إرهابي علي أحد الإرتكازات الأمنية شمال سيناء أمس ونتيجة لتبادل إطلاق النيران والإشتباك مع العناصر الإرهابية تم إستشهاد مجموعة من أبطال قواتنا المسلحة وهم

نقيب مقاتل شهيد / أحمد صلاح عبد البصير

ملازم أول إحتياط مقتل شهيد/ فاضل سالم

رقيب مقاتل شهيد/ محمد سامي

مجند مقاتل شهيد/ حسام عادل أحمد

مجند مقاتل شهيد/ أبو السعود حسن أبو السعود

مجند مقاتل شهيد / عبدالله مصطفى

مجند مقاتل شهيد/ هاني أحمد محروس

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش وجميع الإعلاميين والعاملين بجريدة التايم المصرية بخالص العزاء للشعب المصري في إستشهاد رجالا ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية تراب الوطن وأمنه وأمانه

داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم زاويهم الصبر والسلوان