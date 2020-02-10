سقوط عاطلين وبحوزتهم 500 قرص مخدر بالقليوبية

نجح ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص، التابعة لمديرية أمن القليوبية من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد بضبط كل من “محمد ع ا”، 25 سنه عاطل ومقيم باب الشعرية، القاهرة، و”نور. ح. ا” 20 سنه عاطل ومقيم الساحل، القاهرة، وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جرام، وكمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 55 جرام، وعدد 500 قرص مخدر، ومبلغ مالى 330 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 490 لسنة 2020 جنح قسم الخصوص، وتولت النيابة العامة التحقيق.