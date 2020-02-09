في أول أيام الدراسة.. مصرع تلميذ خرج فى الفسحة لشراء ساندوتش فصدمته سيارة بالشرقية

لقي تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، بقرية أبوطوالة محافظة الشرقية، اليوم الأحد، مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء خروجه من المدرسة في فترة الفسحة لإحضار سندوتش، في أول أيام الترم الدراسي الثاني، تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بوفاة “مصطفي ع م” 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء خروجه من المدرسة صدمته سيارة محملة بماتور مياه.

تبين من الفحص المبدئي، أثناء خروج التلميذ من المدرسة فترة الفسحة لإحضار سندوتش من المنزل، صدمته السيارة أمام منزله وتوفي في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع العقيد محمود مرسي، مأمور المركز من ضبط قائد السيارة والتحفظ علي السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

يذكر أن مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية في 3060 مدرسة بمحافظة الشرقية، التزموا في اليوم الأول من النصف الدراسي الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه تم التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ علي الصحة العامة الطلاب.

وكان هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب والمعلمين والعاملين بالتعليم، ببداية النصف الثاني من العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى.