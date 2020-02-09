الهجان يتابع اعمال تنفيذ الموجه 15 لازاله التعديات على الارض الزراعيه وأملاك الدولة

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية التي بدأتها المحافظه في إطار توجهات الدوله للحفاظ على الأرض الزراعيه والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، و تنفيذا للقانون حيث قام الهجان اليوم بالمشاركة في الحملة المكبرة التي شنتها المحافظه اليوم بالتنسيق مع الجهات

الأمنية لإزالة عدد 40 حالة على الأرض الزراعية وأملاك الري علي مساحة 2 فدان بقريه بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب.

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

وأكد المحافظ أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 15، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

وأكد الهجان أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضى الدولة وحق الشعب.