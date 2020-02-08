محافظ البحيرة …. إنتظام سير الدراسة بمدارس المحافظة فى يومها الأول، للفصل الدراسى الثانى، ووصول الكتاب المدرسى لجميع المدارس والبدء فى توزيعه على جميع الطلاب .

محافظ البحيرة ….

إنتظام سير الدراسة بمدارس المحافظة فى يومها الأول، للفصل الدراسى الثانى، ووصول الكتاب المدرسى لجميع المدارس والبدء فى توزيعه على جميع الطلاب .

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على إنتظام سير الدراسة والعملية التعليمية بمدارس المحافظة والتى إنطلقت إعتباراً من اليوم السبت ٨ فبراير ببعض المدارس، وتبدأ غداً الأحد بباقى المدارس الأخرى والتى تعمل بداية من يوم الأحد .

مؤكداً على الإلتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى وإعداد الجدول المدرسي بتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس مع متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والإلتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطني خلال طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الإنتماء للوطن، مع إستمرار تكثيف أعمال النظافة داخل الفصول وبفاء المدرسة ودورات المياة وخارج أسوار المدارس .

كما وجه المحافظ بإستمرار التنسيق والتعاون وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بين التربية والتعليم والصحة بالمتابعة الدورية لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس، وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية .

كما صرح د/ محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الكتاب المدرسى وصل لكل المدارس وتم البدء فى توزيعه مع أول أيام الدراسة، والتأكد من إنتظام الجدول الدراسي، وتدريب المعلمين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب، وتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعليمات بدء الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، وتهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية .

بالإضافة إلى الإلتزام بتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي قيام التأكيد على الإستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني مع متابعة إلتزام جميع المدارس بذلك، وإعداد خطة المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديريات، مع متابعة إلتزام المدارس بتفيذ لائحة الإنضباط المدرسي وحظر إستخدام العقاب البدني للطلاب .

كما تم التواصل والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية وإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت وإحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة لها .