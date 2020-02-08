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سقوط رجل وسيدة بحوزتهما 100 ألف قرص كبتاجون على دائري القليوبية

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمدرية امن القليوبية من القبض علي  شخصين بالقليوبية بحوزتهما 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر.
ونجحت  الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائرى من ضبط (سائق “له معلومات جنائية”، مقيم بمطروح- ربة منزل، مقيمة بالقاهرة) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة الأول أعلى الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما (74) كيس تحوى بداخلها حوالى (100ألف)قرص من عقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى.
 بمواجهته اعترف الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة مطروح.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها.
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