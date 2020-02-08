سقوط رجل وسيدة بحوزتهما 100 ألف قرص كبتاجون على دائري القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية امن القليوبية من القبض علي شخصين بالقليوبية بحوزتهما 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

ونجحت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائرى من ضبط (سائق “له معلومات جنائية”، مقيم بمطروح- ربة منزل، مقيمة بالقاهرة) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة الأول أعلى الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما (74) كيس تحوى بداخلها حوالى (100ألف)قرص من عقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة مطروح.