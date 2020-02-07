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محافظ القليوبية يشرف على أعمال إزالة طوابق مخالفة بأحد الأبراج السكنية بمدينة بنها

محافظ القليوبية يشرف على أعمال إزالة طوابق مخالفة بأحد الأبراج السكنية بمدينة بنها

فور علم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بوجود بناء لطوابق مخالفة فى عمارة سكنية توجه على الفور اليوم الجمعة لموقع البرج بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها يرافقه اللواء/خالد جمعة السكرتير العام المساعد والاستاذ/حمدى سلامه رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وقرر تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لثلاث طوابق مخالفة بأحد الأبراج السكنية
وصرح المحافظ ان العقار صادر له رخصة بناء لبدروم وخمس طوابق اذ ان المالك قام ببناء 3 طوابق مخالفة بخلاف الرخصة الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها
حيث أشرف الهجان بنفسه على تنفيذ الازالة وأعمال فك الاخشاب ومصادرة المعدات ، مشددا على ضرورة مراجعة تراخيص العقارات بالمنطقة المحيطة مؤكدا أنه ليس هناك أحد فوق القانون، وسيتم التصدى لاى مخالفة بناء بكل قوة وحزم .

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