عاجل ..إحالة المتهمين بالإستيلاء علي ٣١ مليون جنيه من شمال القاهرة الكهرباء لمحاكمة الجنائية العاجلة

التايم المصرية / وحيد العطار

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين بالإستيلاء علي ٣١ مليون جنية من شركة الكهرباء بشمال القاهرة للمحاكمة الجنائية العاجلة وذلك بعد الإنتهاء من التحقيقات معهم والتي أثبتت إرتكابهم للجريمة

هذا وقد جاء بالتحقيقات وأوراق الإحالة الخاصة بالقضية أن المتهم الأول ويدعي سامح علي حنفي رئيس التحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمتهم هشام علي حنفي تاج ملابس جاهزة إرتكبا علي مدار ثلاث سنوات جرائم الإستيلاء علي المال العام والتزوير في محررات رسمية وإستعمالها

هذا وقد أشارت التحقيقات أن المتهم الأول قد أسس شركتين تجاريتين الأولي بإسم المتهم الثاني والثانية بإسم والدتة وإستثمر فيها بعض الأموال المستولي عليها من الشركة .

كما أودع جزء من هذه الأموال بحسابه وحساب إحدي الشركتين لدي أحد البنوك كما أجري تحويلات بنكية فيما بين الحسابين وجاء في التحقيقات أن أن المتهم إشتري سيارتين بينما أودع المتهم الثاني بعضا من الأموال المستولي عليها بحسابه وحساب المتهم الأول وحساب إحدي الشركتين بذات البنك

كما أوضحت التحقيقات أن المبلغ الذي إستولي عليه المتهم هو ٣١ مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف جنية وأن الهدف من ذلك السلوك هو إضفاء صفة المشروعية وإخفاء الحقيقة كما جاء بالتحقيقات.

هذا وقد إستمعت النيابة إلي شاهدين من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي هما إبراهيم محمد

ومحمد ذكي المكلفان من النيابة العامة بفحص حساب المتهم والتي توصلت إلى أنه أودع مبلغ ١٦ مليون جنية في رصيد والدتة و١٢ مليون أخرين وقام بعمليات إيداع بلغت ١٢ عملية وتحويلات مصرفية للشركات المذكورة بإجمالي ٣١ مليون جنية

هذا وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية إحالة القضية إلي محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين