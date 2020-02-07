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الهجان  يقود  الموجه الـ15 لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة إزالة 101 حالة بمساحة 7340.5م2

الهجان  يقود  الموجه الـ15 لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة إزالة 101 حالة بمساحة 7340.5م2

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لليوم الخامس علي التوالى سير العمل في الموجة الخامسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،”والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر على مدار فبراير الجاري”، بمدينة كفر شكر حيث تمت ازالة 13 حالة تعدي املاك دولة بمساحة 599م2 بقري كفر تصفا والمنشاة الكبري وشارك بالحملة كل من الدكتور/سمير حماد نائب المحافظ واللواء/ خالد جمعة السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة كفر شكر وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة

مؤكدا ان التعديات التى تستهدفها الموجة الـ 15 تضم حالات الأراضى التى إمتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين، أو من رفضوا إستكمال الإجراءات أو رفضوا سداد الرسوم المحددة، أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية، وكذلك حالات العودة فى التعديات مرة أخرى

مشددا على رؤساء المراكز والمدن و مديرى المديريات الخدمية، ضرورة التأكد من سلامة المعدات المشاركة فى إزالة التعديات المخالفة، ، لافتاً إنه سيتم محاسبة كل من يتخاذل أو يقصر فى تنفيذ قرارات الدولة فى أسرع وقت ممكن .
وفى السياق ذاته، أكد المحافظ على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة.

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