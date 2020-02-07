إعترافات مثيره لقاتل والدته المسنه بكفرالشيخ

أمر عبدالفتاح واصل وكيل نيابة دسوق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والمستشار على الخدرجى رئيس النيابه، بحبس( نجار) يعاني من اضطراب نفسي، قام بلا شفقه وارحمه بذبح والدته العجوز، على سرير نومها، أربعه أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابه بدفن جثمان الأم المجنى عليها”فاطمة. م. ا. ش”، 81 عامًا، بعد إنتهاء الطب الشرعي من تشريحها داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام

أدلى المتهم قاتل والدته المسنه، وهو يبكى بحرقه شديده وفى حاله هيستيريا وانعدام توازن، ويهذى بكلمات غير مفهومه، بإعترافات مثيره أمام النيابه، قتلت والدتى المجني عليها ذبحا بسكين داخل غرفة نومها، بسبب شجارى الدائم معها داخل المنزل، وفوجئت بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يدى أثناء ذبحها بالسكين بلا رحمه،وأثناء حضور رجال المباحث إلى المنزل لمعاينه الجريمه، إعترفت لهم بكل شئ لكى أريح ضميرى الذى يعذبنى ويؤرقنى بصفه مستمره، وأنا الآن نادم ندما شديدا على ماحدث.

أضاف المتهم فى إعترافاته، جهزت السكين ألذى إرتكبت به الجريمه، ودخلت عليها وقت صلاه الفجر، وكانت مستيقظه فوق السرير، وعندما شاهدت السكين بيدى، وبدأت ذبحها، قالت لى (ليه ياإبنى كده)، وتلوت الشهاده.. وأنا بيدى السكين، وقمت بذبحها من رقبتها، وعندما تأكدت من موتها، توجهت إلى سطح المنزل وخبأت السكين المستخدم فى الحادث، وخرجت بعد ذلك من المنزل، وتناولت الإفطار على عربه فول، وذهبت إلى المنزل، وسلمت نفسى إلى العقيد أحمد سكران رئيس المباحث الجنائيه، وأعترفت تفصيليا بإرتكابى الجريمه كامله، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم فى الحادث، وقمت بتمثيل الجريمه كامله فى مكان الحادث.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من “ج.ع” 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته “ف.م” 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحي برقبتها