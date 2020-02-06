نقيب الفلاحين مساحة محصول القمح انخفضت نحو 70 الف فدان عن العام الماضي

نقيب الفلاحين مساحة محصول القمح انخفضت نحو 70 الف فدان عن العام الماضي

كتبت/سمر مجاهد

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان وزارة الزراعه اعلنت العام الماضي يوم السبت الموافق 2/مارس 2019

ان المساحات المنزرعه من القمح ارتفعت الي 3 مليون و250 ألف فدان وأعلنت الأحد، 02 فبراير 2020

ان المساحات المنزرعة من القمح 3 مليون و180 ألف فدان بما يعني انخفاض المساحات المنزرعه من الاقماح بنحو 70الف فدان عن العام الماضي

وأضاف ابوصدام ان الوزارة وعلي خلاف المعلن ذكرت ان المساحه المزروعه اعلي من المساحات المزروعه العام الماضي

وتابع ابوصدام علما بان الارقام المعلنه غير دقيقه نظرا لانها لا تعتمد علي حصر واقعي حيث ان بعض المزارعين يتحايلون علي صرف حصص الاسمده المدعمه لاثبات زراعة اراضيهم قمح علي غير الحقيقه فقد تكون الارض مزروعه برسيم وتثبت بالحصر قمح

واوضح عبدالرحمن ان مصر بحاجه كبيره لزيادة المساحات من زراعة القمح وزيادة الانتاجيه لتقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك من القمح والتي تصل الي50%

مطالبا وزارة الزراعه بالشفافية في اعلان المساحات المزروعه حتي تستطيع الجهات المعنيه بتوفير الدقيق اتخاذ الإجراءات والقرارات السليمه في الوقت المناسب