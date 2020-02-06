نبيل الحلفاوي عن قميص الأهلي:الزي الأسوأ في تاريخه

كتبت:بسنت طارق

كان رد فعل الفنان نبيل الحلفاوي هجوميا علي الزي الذي يرتديه النادي الاهلي امام بيراميدز في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

وكتب الحلفاوى على صفحته عبر “تويتر”: “الزي الأسوأ في تاريخ الأهلي.. لماذا لم يلعبوا بالأسود؟!عسى أن يكون الأداء متناسبا عكسيا مع الزي”.