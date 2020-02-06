بسبب رفضه الإنفاق عليه.. عاطل يقتل والده خنقا بالقليوبية

تجرد عاطل من مشاعر الرحمة والإنسانية وقتل والده بمدينة العبور بمحافظة القليوبية؛ لرفضه الإنفاق عليه فأجهز عليه وكتم أنفاسه حتى وافته المنية، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من “ج. ك. ا”، 22 سنة، طالبة، أفادت باكتشافها وفاة والدها “ك ا “، البالغ من العمر 78 سنة، بالمعاش، داخل مسكنه أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ له وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو “ز. ك. ا”، 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة -دون عمل، بارتكاب الواقعة.