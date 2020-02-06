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بسبب خلافات عائلية.. مصرع شخص وإصابة اخر في مشاجرة بالقليوبية

بسبب خلافات عائلية.. مصرع شخص وإصابة الاخر في مشاجرة بالقليوبية

تكمنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مزارع أطلق الرصاص على شخصين في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بالقناطر الخيرية ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني ونقله للمستشفى في حالة خطرة. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل والاستعلام عن حالة المصاب وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتلى ومصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات عائلية أسفرت عن قيام شخص يدعى “س.م.ع” 50 عامًا، فلاح بإطلاق أعيرة نارية تسببت في قتل “محمد.ح” 40 عامًا وإصابة “محمد.ع” 60 عامًا مصاب وفي حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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