بسبب خلافات عائلية.. مصرع شخص وإصابة اخر في مشاجرة بالقليوبية

تكمنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مزارع أطلق الرصاص على شخصين في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بالقناطر الخيرية ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني ونقله للمستشفى في حالة خطرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل والاستعلام عن حالة المصاب وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.