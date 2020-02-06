بالصور ..تشجيع محافظ القليوبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بطوخ

التايم المصرية/ وحيد العطار

في إطار إهتمام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتشجيع الشباب علي العمل وإستثمار طاقتهم في العمل الخاص وذيادة في الدخل الخاص بهم .

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بذيارة لقرية ميت كنانه التابعة لمركز ومدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية قام سيادتة بمتابعة المشروعات الخاصة بالشباب الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية .

جدير بالذكر أن مثل هذه الصناعات يعتمد علي الأيدي العاملة المهارة كما أنه يحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة وبالتالي فهي تعمل علي توفير فرص عمل وخلق مشروعات جديدة للشباب دون الحاجة إلى رأس مال كبير

كما أن قرية ميت كنانه من القري التي إشتهرت بالعديد من الصناعات اليدوية وتعد من القري التي يتميز شبابها بحب العمل والإعتماد علي الذات .

هذا وقد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي دعم المحافظة الكامل للشباب ومساعدتهم في مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب وضرورة مساعدتهم وتوفير كافة الفرص والسبل أمام إستغلال طاقة الشباب في العمل