أصابة عمر جابر بتمزق في الاربطة ومشاركة التونسي بدلا منه

كتبت:بسنت طارق

أوضح الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق في مباراة الأهلي .

غادر عمر جابر ملعب الدفاع الجوي في الدقيقة 39 من الشوط الأول للمباراة المقامة حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ16 للدوري الممتاز بعدما تعرض لإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه التونسي عمر العيوني.

أكد المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة ، وكشف الطبيب عن أنه سينتظر 48 ساعة بعد الإصابة وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوتها.