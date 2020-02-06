سبورت

أصابة عمر جابر بتمزق في الاربطة ومشاركة التونسي بدلا منه

أوضح الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق في مباراة الأهلي .

كتبت:بسنت طارق
أوضح الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق في مباراة الأهلي .
غادر عمر جابر ملعب الدفاع الجوي في الدقيقة 39 من الشوط الأول للمباراة المقامة حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ16 للدوري الممتاز  بعدما تعرض لإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه التونسي عمر العيوني.
أكد المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة ، وكشف الطبيب عن أنه سينتظر 48 ساعة بعد الإصابة وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوتها.
Post Views: 13

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
519

نبيل الحلفاوي عن قميص الأهلي:الزي الأسوأ في تاريخه

منذ يوم واحد
520

رسميًَا.. الاتحاد الاسباني لكرة القدم يعلن عن ملعب نهائي كأس الملك

منذ يوم واحد
522

عاجل:إحتمالية تأجيل جديد لمباراة القمة

منذ يوم واحد
524

جاهزية الثنائي أحمد فتحي وأجاي للمشاركة في مران مباراة الغد

Don`t copy text!