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هام وعاجل .. قرار جديد من “التعليم” بشأن نتيجة الصف الثاني الثانوي

كشف  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات اعلامية   عن غلق الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية حتى منتصف نهار الغد، الأربعاء.

وقال شوقي، إن هذا القرار “حتى نتمكن من توفير نموذجًا  للنتائج أكثر فائدةً للطلاب، وتلبيةً لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة”.

‎وأشار  الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كذلك كان واضحا لنا أن هناك إلتباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكلًا مختلفًا يسهل فهمه، وطلبت من زملائي إعداده على الفور وسوف ننشره غدًا”.

واختتم الوزير تدوينته قائلا: “هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط”.

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