مصرع عروسان داخل مسكنهما بسبب تسرب الغاز بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

لقي عروسان مصرعهما داخل مسكنهما نتيجة تسرب غاز أول أكسيد الكربون من سخان الحمام والذي أدي إلي إختناق العروسان ووفاتهما داخل مسكنهما والكائن بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

كان اللواء جمال الرشيد مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطاراً من العميد صموئيل عطية مأمور قسم أول شبرا الخيمه يفيد بإبلاغ الأهالي عن إنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية منشية عبد المنعم رياض بدائرة القسم وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة سائق ٢٥ عام مسجاه علي ظهرها بغرفة نومه كما تبين وجود جثة زوجتة ٢٥ عام وذلك بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون من سخان الحمام بالشقة .

وبسؤال شقيق المتوفي ٣٧ سنة عامل بمحل كشري وشقيقة المتوفاه ٢٧ عام ربة منزل مقيمان بذات العنوان تم تأييد ما أسفرت عنه الفحص ولم يشتبه في الوفاه جنائياً وتم نقل الجثتين إلي مستشفي ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق