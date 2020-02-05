قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: كنت بعامله مثل أبنائي لكنه كان سىء التعامل معنا فانتقمت منه

بسبب سوء معاملته لها.. قامت سيدة بالتخلص من ابن شقيقتها فى القليوبية، حيث استدرجته لمنزلها، حيث استدرجته لمنزلها، ودست له المنوم بمشروب، وكتمت أنفاسه بمساعدة زوجها، معترفة بجريمتها أمام رجال المباحث بعد القبض عليها، وقالت الخالة القاتلة: “كنت بعامله مثل أبنائي تماماً، لكنه كان سىء التعامل معنا، وهدد أبنائي عدة مرات، فاقترحت على زوجى الانتقام منه، فاستدرجناه لمنزلنا، ووضعت له منوم بالقهوة ثم قتلناه”.

وتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاةٍ بمنطقة بيجام.

بالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الجثة لأحد الأشخاص عامل بصيدلية، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده، بسؤال والده قرر بسابقة علاج إبنه من تعاطى المواد المخدرة، ولم يعلل سبباً لوفاته وأضاف بعدم وجود هاتفه المحمول .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من خالة المجنى عليه وزوجها ، مقيمان بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة محاولة المجنى عليه تهديد المتهمة الأولى أكثر من مرة وأبنائها، ولدى علم المتهم الثانى طلب من زوجته استدراجه لمسكنهما، وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب “قهوة” له دست به أقراص منومة ، وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه فأودى بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.