فوز تريزيجيه بجائزة أجمل أهداف “الفيلانز” عن شهر يناير الماضى

كتبت:بسنت طارق

حصل اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الانجليزي، علي جائزة أجمل أهداف “الفيلانز” عن شهر يناير الماضى، والذى سجله فى مرمي شباك ليستر سيتى بمباراة الإياب في الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وحصد هدف محمود تريزيجيه على 35.7% من أصوات جماهير أستون فيلا التى شاركت فى الاستفتاء والتى وصل عددها 7000 شخص عبر الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

كان تريزيجيه سببا لفرحة عارمة لجماهير فريق أستون فيلا الإنجليزى، بعدما سجل هدفا قاتلا ليقود به فريقه للفوز على نظيره ليستر سيتى.

يذكر أن محمود تريزيجيه انتقل إلى نادى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من قاسم باشا التركى فى صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه إسترلينى.