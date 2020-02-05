عقوبات غير صارمة للهلال السوادني بسبب مباراة الأهلي

كتبت:بسنت طارق

شهد أمس عددا من الأحداث على الساحة الرياضية في مصر، والتي جاء أبرزها العقوبات التي أعلنها “الكاف” الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن أحداث السودان،في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. واعتمد الكاف نتيجة المباراة كما انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أعلنتلجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي أمس، عن قرارت مباراة الأهلي والهلال، وجاءت كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.

2- حرمان الهلال من جماهيره 4 مباريات.

3- تغريم الهلال 100 ألف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة (50 ألف دولار) حال لم تتكرر أحداث ملعب الجوهرة الزرقاء مرة أخرى خلال عام.

4- حرمان حسن محمد صالح، مدير العلاقات العامة بنادي الهلال، من الوجود في خمس مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار.