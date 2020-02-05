عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد الانخفاض

سجلت أسعار الذهب انخفاض في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم ، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 6 و11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، لتتراوح بذلك قيمة الانخفاض منذ بداية تعاملات أمس وحتى بداية تعاملات اليوم بين 10 جنيهات و15 جنيها.

ومن المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار بسوق الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 684 جنيها، وعيار 18 نحو 586 جنيها، وعيار 24 نحو 782 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5472 جنيها.