سقوط صاحبة محل استولت على ٣ ملايين جنيه من المواطنين فى القليوبية

نجحت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمدرية امن القليوبية ، من القبض على صاحبة محل مفروشات، استولت علي 3 ملاىين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية، وتوقفت عن السداد، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بأنه حضر لمركز الشرطة 12 شخصا وأبلغوا بتضررهم من “س .م”، 29 سنة صاحبة محل مفروشات، لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ ماليه تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه بقصد توظيفه، وأنها توقفت عن سداد تلك الأرباح المتفق عليها منذ حوالى 5 أشهر، وحال مطالبتهم لها برد المبالغ المالية الخاصة بهم قامت بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتها.

وقدم المبلغون عدد من إيصالات الأمانة بقيمة تلك المبالغ موقعه من المتهمة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بتحصلها علي تلك الأموال وعدم سدادها للأرباح المتفق عليها لتعثر تجارتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1494 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2020، وتولت النيابة العامة التحقيق.