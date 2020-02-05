رسميًَا.. الاتحاد الاسباني لكرة القدم يعلن عن ملعب نهائي كأس الملك

كتبت:بسنت طارق

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إستقراره عن الملعب الذي سيشهد استضافة نهائي كأس ملك إسبانيا، للمواسم الأربعة المقبلة.

واختيار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ملعب “لا كارتوخا”، والذي يقع في مدينة إشبيلية لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا لـ4 نسخ المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “لا كارتوخا” نهائي كأس الملك بداية من الموسم الحالي، والذي سيقام في الثامن عشر من أبريل المقبل.

والجدير بالذكر أن ملعب “لا كارتوخا” استضاف نهائيين سابقين، الأول كان عام 1999 بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد، والثاني عام 2001 بين ريال سرقسطة وسيلتا فيجو.