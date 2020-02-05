تصريحات نيل كريتشلي عن التأهل الساحق في كاس الإتحاد الإنجليزي

كتبت:بسنت طارق

اعلن “نيل كريتشلي”، المدير الفني لفريق ليفربول تحت23 عاما،ان اللاعبين قد قدموا بمباراه قوية ساهمت فى التأهل لدور الـ16 فى كأس الاتحاد الإنجليزى بعد الفوز على شوروسبرى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن مباريات جولة الإعادة لدور الـ32، مساء أمس الثلاثاء.

أكد كريتشلي فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى ليفربول “أعجبت كثيرًا بالمستوى الذى ظهرو به وأراه أفضل من مباراة أستون فيلا، لقد نجحنا فى مهمتنا، لكننا لا نريد أن يتم اعتبار هذه المباراة علامة فارقة فى مسيرة هؤلاء اللاعبين، بل نتمنى أن تزيد من حماسهم لتقديم الأفضل”.

وأضاف في تصريحاته ” لقد كانت مباراة مثيرة وعصيبة في نفس الوقت. إنها مباراة في الكأس وأن نفوز بها بفضل هدف وحيد، فهذا يثير عاصفة من الحماس لدى اللاعبين بعد صافرة النهاية”.

يذكر أن شون ويليامز لاعب شوروسبري سجل الهدف الأول لنادى ليفربول بالخطأ فى مرماه ليواجه الريدز منافسه تشيلسى فى دور الــ 16 ، جيث جاء الهدف فى الدقيقة 75 من الشوط الثانى، بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى.