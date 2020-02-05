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بعد ساعات..قرعة الدور الربع النهائي بمشاركة قطبي الكرة المصرية

تجري مساء اليوم، الأربعاء، قرعة الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا،  بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

كتبت:بسنت طارق

تجري مساء اليوم، الأربعاء، قرعة الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا،  بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتأهل الترجي التونسي، الرجاء المغربي، الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي. وتنطلق مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

سيتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

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